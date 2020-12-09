Чубайс о Навальном: «Дело Ленина действительно живёт»

https://static.news.ru/photo/58a0d146-3a22-11eb-91de-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс сравнил оппозиционера Алексея Навального с советским политическим и государственным деятелем Владимиром Лениным.

В своём Facebook он отреагировал на пост блогера, в котором тот назвал его «старым коммунистом». Свой ответ он озаглавил «юному ленинцу от старого комсомольца».

По словам Чубайса, Ленин был «никаким адвокатом», абсолютно беспомощным экономистом, довольно средним журналистом, но «беспредельно жестоким политиком». Кроме того, он назвал его очень грубым полемистом, который в случае если «аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, непременно переходил к оскорблениям и площадной брани».

Экс-глава «Роснано» вспомнил, как встречался с Навальным в очной полемике. Он отметил, что оппозиционер «был довольно боек, но не очень содержателен».

Похоже, дело Ленина действительно живёт, — подытожил Чубайс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алексей Пушков с большим сарказмом отнёсся к назначению Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Сенатор назвал бывшего главу «Роснано» «бесталанным деятелем».