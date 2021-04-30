Чтобы свои замолчали: в ГД назвали цели заявления Британии о роспропаганде

https://static.news.ru/photo/716dd79e-ab80-11eb-96b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление британских политиков о необходимости создания международного механизма борьбы с «усилиями России по распространению» трудно читать без смеха, однако подобные высказывания имеют вполне конкретные цели. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее издание The Times сообщило , что власти Великобритании на встрече глав МИД G7 собираются инициировать создание международного механизма по борьбе с усилиями РФ по распространению дезинформации. По данным издания. на готовящейся встрече будет представлено исследование, рассказывающее о том, как «российские тролли» используют английские газеты для распространения пророссийских взглядов.

По словам Елены Паниной, с одной стороны, подобное заявление трудно читать без смеха.

Вдумайтесь в то, что они пишут: некие «российские государственные тролли» якобы хвалят Российскую Федерацию на форумах британских газет, чтобы затем перепечатать эти посты в российских же социальных сетях, таких как «Одноклассники» или «ВКонтакте», — сказала Панина.

Депутат пояснила. что в политических кругах Лондона сложилась традиция приписывать России заведомо нелепые, бессмысленные, но зловещие действия. Эту же схему стали воспроизводить и в странах-сателлитах вроде Чехии. Тем не менее у подобных заявлений имеются и вполне конкретные цели, рассчитанные в первую очередь на интеллектуально развитых европейцев, которые симпатизируют России и скептически относятся к подобным «разоблачениям».

Такие проявления свободы слова не нравятся британским властям, они хотят ввести цензуру и заставить этих граждан замолчать. <...> С этой целью на них и собираются приклеить ярлык «российских троллей», чтобы затем создать почву для более серьезных репрессий, — заявила Елена Панина.

Ранее стало известно, что предприниматели из России Михаил Фридман, Пётр Авен и Шалва Чигиринский, а также компания «Роснефть» подали в суд иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад».