Чтобы свои замолчали: в ГД назвали цели заявления Британии о роспропаганде

https://static.news.ru/photo/716dd79e-ab80-11eb-96b0-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заявление британских политиков о необходимости создания международного механизма борьбы с «усилиями России по распространению» трудно читать без смеха, однако подобные высказывания имеют вполне конкретные цели. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее издание The Times сообщило, что власти Великобритании на встрече глав МИД G7 собираются инициировать создание международного механизма по борьбе с усилиями РФ по распространению дезинформации. По данным издания. на готовящейся встрече будет представлено исследование, рассказывающее о том, как «российские тролли» используют английские газеты для распространения пророссийских взглядов.
По словам Елены Паниной, с одной стороны, подобное заявление трудно читать без смеха.
Вдумайтесь в то, что они пишут: некие «российские государственные тролли» якобы хвалят Российскую Федерацию на форумах британских газет, чтобы затем перепечатать эти посты в российских же социальных сетях, таких как «Одноклассники» или «ВКонтакте», — сказала Панина.
Депутат пояснила. что в политических кругах Лондона сложилась традиция приписывать России заведомо нелепые, бессмысленные, но зловещие действия. Эту же схему стали воспроизводить и в странах-сателлитах вроде Чехии. Тем не менее у подобных заявлений имеются и вполне конкретные цели, рассчитанные в первую очередь на интеллектуально развитых европейцев, которые симпатизируют России и скептически относятся к подобным «разоблачениям».
Такие проявления свободы слова не нравятся британским властям, они хотят ввести цензуру и заставить этих граждан замолчать. <...> С этой целью на них и собираются приклеить ярлык «российских троллей», чтобы затем создать почву для более серьезных репрессий, — заявила Елена Панина.
Ранее стало известно, что предприниматели из России Михаил Фридман, Пётр Авен и Шалва Чигиринский, а также компания «Роснефть» подали в суд иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад».