«Чтоб ты сдох!»: шоу о Байдене и Путине на НТВ закончили еврейской шуткой

https://static.news.ru/photo/648ef32e-887f-11eb-972d-96000091f725_660.jpg Андрей Норкин Фото: Скриншот «Место встречи»/ntv.ru

Российский телеведущий Андрей Норкин в своём ток-шоу на НТВ обсудил ситуацию вокруг отношений американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Он вспомнил еврейскую шутку про этикет во время обсуждения дальнейшего развития отношений России и США в свете последних событий.

Ранее Байден назвал Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия (имеется в виду так называемое вмешательство в выборы-2020). Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

На слова президента США отреагировали многие политики. Из страны был отозван российский посол Анатолий Антонов, который должен прибыть в Москву 20 марта для консультаций по дальнейшему развитию отношений двух стран.

Сам Владимир Путин 18 марта, ответил на слова своего американского коллеги. Он пожелал Байдену здоровья и добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».

В эфире ток-шоу был поднят вопрос о дальнейших отношениях Москвы и Вашингтона, обсуждалось и агрессивное поведение Байдена, и ответ Путина.

Ситуация напомнила Андрею Норкину еврейский анекдот про этикет, после которого в студии начался хохот.

Что такое этикет? Это когда ты хочешь сказать: «Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!» — пошутил телеведущий.

NEWS.ru ранее писал, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки считает, что Путин не обиделся на обзывательства Байдена.