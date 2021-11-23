«Что ты мутишь воду»: полковник оценил слова адмирала о гибели «Курска»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил претензии к адмиралу Вячеславу Попову по поводу его заявления о столкновении затонувшей российской подлодки «Курск» с иностранной субмариной, сообщает издание argumenti.ru. По мнению Литовкина, говорить об этом спустя 20 лет не имеет смысла. Кроме того, полковник задался вопросом о поведении самого адмирала во время трагедии.

Когда «Курск» лёг на дно, адмирал Попов, который находился в это время на мостике «Петра Великого», приказал всем кораблям срочно покинуть район манёвров, а там практически был весь Северный флот на этих учениях. Возникает вопрос: с чего он испугался? То ли он боялся, что от удара о грунт АПЛ крылатые ракеты «Гранит» вылетят и атакуют наши корабли, — размышляет Литовкин.

Он объяснил, что противокорабельные ракеты «Гранит» после старта распределяют цели между собой и атакуют их группой. Также эксперт напомнил, что Вячеслав Попов был командующим Северным флотом.

Если ты с первой минуты знал, что это иностранная субмарина столкнулась с «Курском», почему ты не поднял в воздух противолодочную авиацию, не закидал эту американскую подлодку как минимум сигнальными буями? Я уж не говорю про глубинные бомбы. Там погубили твой экипаж. Почему ты молчишь об этом? Не было керосина — скажи, что не было керосина, не смог поднять авиацию. Не решился? Что ты мутишь воду сегодня, через 20 лет? Озарение на него нашло... — высказался Литовкин.

Ранее адмирал Вячеслав Попов заявил о том, что российская подлодка столкнулась с субмариной НАТО, подошедшей слишком близко. Попов утверждает, что название натовской субмарины известно «с вероятностью 90%».

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, на борту находились 118 членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, лодка затонула из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.