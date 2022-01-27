«Что-то новое»: Песков высказался о поставках оружия в Донбасс

Президент России Владимир Путин пока не отреагировал на предложение «Единой России» о поставках вооружений самопровозглашённым республикам Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Отвечая на вопрос, прибегала ли Россия к подобной мере ранее, Песков заявил, что это новая инициатива.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил мнение, что Москва должна оказать необходимую помощь самопровозглашённым республикам в виде поставок отдельных видов вооружений. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности республик и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.

Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента, — сказал Песков.

На вопрос журналиста «это что-то новое или Россия уже помогала оружием?», Песков парировал: «Это что-то новое».

Идею Турчака о поставках оружия в ДНР и ЛНР поддержал глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев. По его мнению, сценарий на Украине похож на возврат к нацизму и бандерoвщине. Кроме того, партию поддержал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он призвал «защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям».