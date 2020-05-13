Появившаяся в СМИ информация о предстоящем объединении Ненецкого АО и Архангельской области, затем подтвердилась подписанием соответствующего меморандума главами области и округа Александром Цыбульским и Юрием Бездудным. Это означает, что после почти пятнадцатилетней паузы, Кремль вернулся к теме укрупнения российских регионов.

Напомним, что одной из инициатив Владимира Путина после его избрания президентом РФ в 2000 году стал курс на сокращение числа субъектов федерации за счёт слияния практических распавшихся ранее краев и областей. Так, в Красноярский край вернулись Эвенкийский и Таймырский АО, в Иркутскую, Читинскую, Камчатскую и Пермские области (последние две после укрупнения стали «краями») Усть-Ордынский, Агинский, Корякский и Коми-Пермяцкий АО.

Эта политика не вызывала отторжения и была вызвана реальными потребностями. Малочисленные автономные округа (население Эвенкийского, например, — 17 тысяч) должны были иметь административный аппарат, положенный субъекту федерации, что ложилось тяжелой нагрузкой на бюджет. Были разорваны привычные связи внутри регионов, снизилось качество управляемости.

За несколько лет удалось провести эту работу, за которой наблюдали как кураторы из Кремля, так и недавно назначенные полпреды в федеральных округах. Но уже тогда результаты процесса вызывали ощущение её незавершенности, поскольку не просматривалась логика в том, что такие-то округа слили, а тот же Ненецкий АО был сохранен. Почему? Публично это не обсуждалось и не разъяснялось.

Можно понять, почему не были объединены Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа с Тюменской областью. Во-первых, они достаточно крупные, экономически и бюджетно самодостаточные. Во-вторых, в случае их присоединения к Тюмени возник бы чрезвычайно мощный субъект федерации (ХМАО — на втором месте в РФ по ВРП, а ЯНАО — на пятом), который осложнил управление страной, стал бы своего рода альтернативным центром.

Нарьян-Мар Марина Лысцева/РИА Новости

Ненецкий округ, хотя и является экономически мощным (его валовой региональный продукт составляет 59% от ВРП Архангельской области, и больше, например, чувашского или карельского), но демографически он очень мал — всего 44 тысячи населения, меньше муниципального района в Москве. Напомним, что население Архангельской области составляет 1 млн 136 тысяч человек.

Поэтому в возвращении к вопросу об объединении в данном случае нет ничего удивительного.

Наступающий кризис, требующий уменьшения административных расходов, и упрощение административной вертикали, актуализирует проблематику укрупнения регионов. Как теперь представляется, Александр Цыбульский был в начале апреля этого года не случайно переведен губернатором в Архангельск, а именно с прицелом на грядущее объединение. Его преемником по тем же соображениям был оставлен его бывший заместитель Юрий Бездудный. Они оба знают ситуацию на местах и поэтому смогут выполнить в сжатые сроки проект по объединению.

Стоит отметить, что формально Ненецкий АО, входит в состав Архангельской области — как и те округа, что были объединены в начале 2000-ых, но реально этот факт практически ни в чём не выражается. Теперь же в случае доведения до конца процесса, в России появится регион, занимающий 28-е место в списке по ВРП, сразу за Приморским краем. Лесопромышленный комплекс Архангельска, его портовые возможности объединятся с развитым нефтегазовым сектором Ненецкого АО. Также не стоит забывать, что сегодня округ как бы «отсекает» от области архипелаг Новая Земля, теперь же восстанавливается географическая беспрерывность.

Для обоих губернаторов удачное объединение — шанс на продолжение карьеры. Цыбульский сможет претендовать на высокую должность в Москве, Бездудный на то, что с ликвидацией его субъекта он будет переведен на иную высокую должность, возможно, в перспективе заменит нынешнего архангельского губернатора.

Для Кремля успешное завершение эксперимента может стать стимулом для дальнейших действий. Так, представляется совсем ненужным сохранение Еврейской автономной области, вышедшей из Хабаровского края. Для этого нет никаких этнических, политических экономических или географических предпосылок. В Биробиджане приходится иметь полный штат чиновников отдельного субъекта РФ, который насчитывает всего 158 тысяч населения, и находится на одном из последних мест по экономике. Можно вернуться к проблеме Чукотского АО, покинувшего Магаданскую область, а также Республики Алтай, вышедшей из одноименного края. Если уж в начале года взялись за переделку Конституции, то почему бы не обратить внимание на реальные региональные проблемы?