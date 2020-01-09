Возможное содержание столь раннего в этом году президентского послания остаётся главной интригой первой половины января. Недаром же многие аналитики бросились вычленять намёки на тезисы этого документа уже в новогоднем обращении Владимира Путина. Но, как мы помним, сам президент в дни каникулярного застоя неожиданно в интервью ТАСС открыл некоторые идеи, которые будут развиты 15 января. В частности, выяснилось, что главу государства беспокоит стагнация доходов населения: он коснулся необходимости преодоления бедности и сокращения числа сограждан, живущих на минимальные доходы.

Вопрос: почему он поспешил открыть карты? Конечно, Путин — политик с удивительным чувством момента, когда требуется сильный ход, неожиданное и никем не прогнозируемое решение. Не следует думать, что он живёт в «башне из слоновой кости» и не осознаёт растущее социальное напряжение. Тем более рост благосостояния в первое десятилетие века нынешнего был основой стабильности сложившегося политического режима. Открыто говорили о некоем негласном «социальном пакте» с народами России, при котором российское население (оно же — электорат) в обмен на действительно небывалый для нашей страны скачок уровня жизни и рост потребления соглашается на некоторые ограничения гражданских и политических свобод. Равно как и на упрощение политического поля, на котором и выстраивается вертикаль стабильной власти.

Понятно, что падение доходов, рост фискальной нагрузки на каждого из нас благодаря повышению того же НДС, повышение пенсионного возраста, которое, по некоторым подсчётам, вынуло из кармана каждого пожилого россиянина почти по миллиону рублей недополученных пособий,­ — всё это разрушает прежнее социально-политическое равновесие.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А ведь страна вступает в непростой период неизбежного трансфера власти, успех которого во многом зависит и от социального мира в стране. А раз так, то власти нужно что-то вроде нового социального пакта с населением. На своей недавней встрече с журналистами Владимир Путин говорил о росте производительности труда как необходимом условии повышения доходов и уровня жизни. Но это долговременный процесс. Притом что у нас, как известно, в условиях специфического офшорного капитализма прямой зависимости между ростом производительности труда и ростом зарплат не прослеживается. К тому же необходимые структурные реформы, способные дать экономике «баллон с кислородом», также вряд ли могут стать предметом подробного анализа в послании.

Значит, послание, видимо, должно содержать «рецепты» смягчения негативных явлений последних лет, которые могут дать эффект уже в самое ближайшее время. С одной стороны, это полное выполнение национальных проектов с их накачкой регионов бюджетными деньгами, учитывая, что значительная часть населения страны так или иначе, но связана с бюджетными выплатами и доходами. Напрашивается предложение о скором и качественном увеличении МРОТ. С другой, не исключено, что будут анонсированы меры, которые заставят олигархат, буквально раздувшийся в последние трудные годы от многомиллиардных доходов, немного поделиться. Не исключено и предложение подготовиться к введению прогрессивной шкалы подоходного налога.

Впрочем, как мы уже отмечали, президент горазд на разного рода неожиданные ходы. И не исключено, что один из вариантов смягчения бедности всех удивит. Ждать осталось недолго.