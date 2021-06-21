Что показал ХХ съезд партии власти

Итак, что конкретно показал и доказал съезд ЕР, объединяющей в своих рядах практически весь политический истеблишмент страны и считающейся важным элементов властной вертикали.

Прежде всего, никаких больше прежних манёвров и маскировок под нейтральный статус. С партией и президент, и премьер, партия полностью ассоциируется с деятельностью правительства со всеми многочисленными социальными программами. Вокруг партии сплачиваются носители власти всех уровней. ЕР — точка концентрации всех элит, которые больше не соблазняются спекуляциями насчёт скорого трансфера власти.

Главный вывод: президент был и остаётся основным ресурсом «Единой России», но и партия является его надёжным политическим инструментом. Прошли времена, когда мэр столицы Сергей Собянин шёл на своё переизбрание в статусе независимого кандидата. Ныне он твёрдо возглавляет московский предвыборный список «Единой России».

В федеральном списке нет официального лидера партии Дмитрия Медведева. Но это ни в коем случае не означает заката его политической карьеры. Недаром он сам подчеркнул, что «пятёрку» они составляли вместе с президентом. К тому же он остаётся председателем ЕР. А значит, сохранил свой главный козырь, позволяющий ему пребывать в общенациональной повестке. В конечном итоге, все понимают, что его политическое будущее зависит пока от одного человека. И вы знаете его имя.

Дмитрий Медведев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фактически главный посыл первой пятёрки — противопоставление людей реального дела оппозиции, которая может лишь эксплуатировать общее недовольство. Просто головной список был составлен так, чтоб исключить возможность для оппозиции, прежде всего, для КПРФ на него нападать. Вряд ли коммунисты стали бы критиковать армию в состоянии активного перевооружения и внешнюю политику страны, постулаты которой они поддерживают. А нападать на врача-героя и общественниц вообще нецелесообразно и контрпродуктивно.

Дмитрий Медведев же, продемонстрировавший, что продолжает пользоваться полным доверием президента, был как раз уязвим для разного рода критики как лицо, ответственное за ряд непопулярных мер. И таким образом, к тому же отметены одно время ходившие предположения о его избрании спикером Госдумы.

Но в целом первая «пятёрка» ещё и представляет собой соблюдение баланса интересов разных групп влияния («Кремлёвских башен»). Во всяком случае, явно просматриваются интерес Вячеслава Володина с его идеей широкого представительства ОНФ и взгляды замглавы АП Сергея Кириенко с его ставкой на обновление и новые лица. К слову, согласование кандидатур шло, видимо, до последнего момента, поскольку врач Денис Проценко ещё за несколько дней до съезда заявлял, что не чувствует в себе тяги к законотворческой деятельности. Впрочем, и сейчас ничто не помешает ему и после выборов остаться в своей больнице.

Денис Проценко Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На съезде значительное внимание было уделено улучшению положения в регионах, в которых, собственно, разворачивается сама предвыборная кампания. Тут и льготные госкредиты, призванные замещать коммерческие, и средства на строительство инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, и планируемый массовый ремонт школьных зданий, и даже очистка рек и внутреннего моря. Большинство региональных списков и возглавят губернаторы, что должно лишний раз продемонстрировать и единство местных элит, и функционирование единого ответственного центра власти.

Но что характерно, в Санкт-Петербурге список «Единой России» возглавит не губернатор Александр Беглов, а восходящая звезда партии власти молодой Андрей Турчак, который мог бы легко вести единороссов, например, в том же Пскове. Теперь аналитикам остаётся только гадать, можно ли такой «вынос за скобки» действующего главы города на Неве считать «чёрной меткой» и действительны ли слухи о переводе Беглова в столицу.

Теперь 30 июня Владимир Путин своей прямой линией как бы закроет политический сезон до сентября, но поскольку и в традиционное летнее затишье предвыборная кампания будет идти своим чередом, то лишнее напоминание о ряде социальных программ станет для ЕР немаловажным подспорьем.