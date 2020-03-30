В Москве и Московской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с 30 марта действует режим самоизоляции для всех граждан. Соответствующие указ столичного мэра и постановление губернатора Подмосковья были озвучены накануне. В правительстве эти меры не только поддержали, но и рекомендовали распространить на все регионы. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей. В то же время глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что подобные ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разделились в своих оценках и даже увидели в происходящем попытку федерального центра переложить свою ответственность на регионы.

От каникул до самоизоляции

Сергей Булкин/NEWS.ru

После объявления главой государства «нерабочей недели» часть россиян посчитали такие меры по борьбе с коронавирусом слишком мягкими. Многие, пользуясь хорошей погодой, отправились на прогулку в парк или уехали за город на шашлыки. Такая несознательность подтолкнула мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва к введению более жёстких ограничений. В этих двух регионах был введён режим самоизоляции для всех граждан. В частности, указом столичного мэра от 29 марта 2020 года допускается выход из дома только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездки на работу, похода в магазин или аптеку или выгула собаки.

В ближайшие дни власти Москвы намерены завершить «ряд технических и организационных мероприятий», после которых выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска. При этом, по словам Собянина, домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из неё.

Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу, — уточнил столичный градоначальник на своём сайте.

Депутаты Мосгордумы в свою очередь уже приступили к обсуждению возможного наказания за нарушение новых ограничений и выразили готовность оперативно принять законодательные инициативы, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

В правительстве меры, предложенные в столичном регионе, поддержали и посоветовали распространить подобные ограничения и на другие субъекты РФ.

Шаги, которые там предпринимаются — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах, — заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Поддержал региональную инициативу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля признал меры, принимаемые Москвой и Подмосковьем, соответствующими задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей.

Любой глава региона Российской Федерации в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и тем более с главой государства, — уточнил он.

Вместе с тем председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что введение таких ограничений прав и свобод граждан в соответствии с Конституцией РФ «возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента».

В русле «антивирусной» политики Кремля

Мнения экспертов, опрошенных NEWS.ru, в отношении дополнительных ограничительных мер для противодействия распространению инфекции разделились. Часть политологов считает их адекватными и полностью соответствующими «антивирусной» политике Кремля.

Понятно, что сколько юристов, столько и мнений, но очевидно, что ограничения, вполне адекватные по сути и отвечающие запросу людей, возникли не на пустом месте и не без согласования с федеральным центром. В данном случае, насколько я понимаю, речь о пункте 10 статьи 4.1 федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Если кто-то считает сам указ или норму этого закона противоречащими Конституции, нет проблем — могут оспорить их в установленном порядке. Но сегодня критика принятых мер выглядит как простое нежелание идти на какие-либо самоограничения и отказываться от привычного распорядка дня. Антон Хащенко политолог политолог

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов также считает меры, введённые столичным мэром Сергеем Собяниным для борьбы с коронавирусом, вполне адекватными.

О том, что они находятся в логике «антивирусной» политики Кремля, заявили Михаил Мишустин и Дмитрий Песков. Однако очевидно, что с принятием федеральных правовых актов, регулирующих ситуацию, действие мер, вводимых властями регионов, могло бы быть более эффективным. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Политтехнолог Дмитрий Фетисов в свою очередь обращает внимание на большое значение от медийного эффекта этих ограничений. По его словам, многие их тех, кто услышал про все эти нововведения, остались дома, избегают социальных контактов под страхом получения административных штрафов. И в этом плане эти меры можно назвать действенными, уверен эксперт.

Стэнфордский эксперимент

Со своей стороны президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов увидел в решениях столичных властей некую импровизацию, связанную с ощущением запоздалости борьбы с коронавирусом на федеральном уровне.

Очевидно, что оформление юридической корректности принятых мер будет происходить задним числом. И это косвенное свидетельство того, что ряд необходимых мер федеральная власть могла принять ещё на прошлой неделе, однако не захотела допустить нарастания тревожности в обществе. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Более того, как пояснил в беседе с NEWS.ru руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, вряд ли Сергей Собянин стал бы заниматься самодеятельностью. По мнению эксперта, происходящее похоже на большую пиар-игру с распределением ролей, в которой главное — это рейтинг президента, а Собянин готов играть роль громоотвода.

Что касается самих мер, то режим принудительной всеобщей изоляции с круглосуточным контролем, угрозами наказания, обозначением 100 метров в качестве черты оседлости хотя внешне выглядит как карантин или ЧС, но очевидно находится вне правового поля. Ждём решений Мосгордумы как регионального парламента. Карантин у нас регулируется отдельным федеральным законом. Не очень понятно, зачем понадобилось изобретать велосипед. Как будто слово «карантин» у властей под табу. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Есть у политолога и серьёзные опасения, что принятые московскими и подмосковными властями меры могут со временем превратиться в Стэнфордский тюремный эксперимент, когда отдельные люди в форме увидят в людях без формы источник наживы. Исследование было проведено в 1971 году американским психологом Филиппом Зимбардо для Военно-морского флота США. Тогда отобранные добровольцы примерили на себя роли охранников и заключённых. Участники настолько быстро успели вжиться в предложенные роли, что эксперимент был закончен раньше времени.