Члены комиссии Совфеда допустили дополнение закона об иноагентах

Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России допустили уточнения и дополнения закона об иноагентах. Как показала правоприменительная практика, ему требуется доработка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад комиссии.

Правоприменительная практика здесь составила чуть менее года, - говорится в документе.

В докладе отмечается, что зачастую критики закона жалуются на ограничение своих прав. Тем не менее, согласно уточнениям, ответственность предусмотрена только за ведение деятельности в обход регистрации. Подобный подход практикуется и в США, однако там санкции более жёсткие.

По итогам накопления правоприменительной практики допускаются уточнения и дополнения в рассматриваемый закон, заверили парламентарии.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Мария Бутина сообщила, что намерена представить на «суд партии» идею единого закона об иноагентах. Она отметила, что это будет рациональнее, нежели вносить корректировки в различные законопроекты.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом. Отвечая на слова председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о том, что документ не учитывал мнения работников СМИ, глава государства согласился, что эту работу нужно обязательно провести и посмотреть, к чему этот закон приводит.