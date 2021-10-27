Член комиссии по депутатской этике предложил проверять IQ баллотирующихся

У баллотирующихся в депутаты кандидатов следует проверять уровень IQ, заявил член комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы VIII созыва, депутат и первый зампредседателя КПРФ Николай Коломейцев. Так он прокомментировал стычку в омском горсовете между членом КПРФ Иваном Ивченко и представителем «Коммунистов России» Владимиром Жуковым. Об этом сообщает «Политика сегодня».

Люди с низким IQ неспособны на нормальную работу. Поэтому медицинские справки надо брать у людей, которые идут баллотироваться, — сказал Коломейцев.

Конфликт произошёл из-за того, уточняется на сайте издания, что Жуков, по мнению оппонента, затягивал заседание, а затем предложил лишить другого депутата КПРФ права голоса на три месяца. Ивченко в ответ обозвал его «заикастой обезьяной» и вылил на голову депутата стакан воды.

Ранее сообщалось, что коммунисты намерены уравнять «Единую Россию» и оппозицию в Госдуме. Для этого КПРФ готовит законопроект о дополнительных привилегиях парламентской оппозиции. Авторы поправок аргументируют их тем, что сейчас оппозиционные фракции фактически бесправны, а значит, игнорируются интересы миллионов избирателей.