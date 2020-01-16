https://static.news.ru/photo/000f6fce-386b-11ea-a505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Светлана Горячева прокомментировала NEWS.ru предложенные президентом поправки в конституцию.

По её мнению, решение повысить требования к личным и профессиональным качествам высоких должностных лиц, в том числе членов правительства, депутатов и сенаторов является верным.

Это с точки зрения того, что нужно либо служить своему отечеству, либо тогда не участвовать в государственной деятельности. Это тоже очень правильно. Это нужно делать, — подчеркнула она.

При этом Горячева призвала обратить внимание на судебную власть, деятельность которой вызывает «много вопросов».

Эта независимость, несменяемость судей превратилась в то, что сегодня это уже такая закрытая корпорация, что достучаться, докричаться, что какая-то судья ведёт себя неправильно и выносит заведомо не очень правомерные, очень трудно, — отметила член Совфеда.

Она считает, что одновременно с поправками в конституцию необходимо вносить изменения в закон, касающийся судебной системы, чтобы обеспечить прозрачность решений и повысить ответственность среди судей.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Ольги Баталина сообщила, что одной из задач рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ являются организация обсуждения и получение мнения каждого гражданина. По её словам, в ближайшее время планируется провести установочное совещание, в ходе которого определится схема дальнейшей работы.