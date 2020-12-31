Член Общественной палаты прокомментировал похищение россиян в Ливии

https://static.news.ru/photo/fb8492ba-4d4d-11eb-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Член Общественной платы и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал заявление главы МИД ПНС Ливии Мухаммада Сияла. Дипломат завил, что освобождённые из плена россияне и украинец «не были похищены».

Малькевич отметил, что реальных данных по этому делу мало, и поблагодарил за оперативную работу ливийских коллег. По словам Мухаммада Сияла, россияне были не похищены, а арестованы за то, что заплыли в ливийские воды, сообщает РИА Новости.

Факт, единственный факт, который точно известен, это то, что несколько недель назад в Ливии были задержаны, схвачены четыре этих человека. Мы об этом и узнали, — сказал российский политик.

Он добавил, что благодаря этой истории ливийцы уже «не хулиганят» и не подвергают задержанных пыткам, потому что знают, что начнётся «мощнейшая кампания» по освобождению похищенных.

Малькевич отметил, что связь удалось установить очень оперативно благодаря работе российских дипломатов. Только поэтому вопрос о депортации похищенных решился быстро.

Похищенные или задержанные, пусть будут задержанные. Мы благодарны ливийским коллегам, которые в этот раз очень оперативно отработали, — сказал общественник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что три россиянина и украинец, освобождённые в Ливии из плена, прилетели в московский аэропорт Шереметьево. Они были задержаны в африканской стране несколько недель назад.