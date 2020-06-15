Член комитета Госдумы прокомментировал высылку чешских дипломатов из страны

https://static.news.ru/photo/54b5a7f2-af1f-11ea-a82b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказался насчёт решения МИД России выслать из страны двух чешских дипломатов.

Он полагает, что развивающийся дипломатический скандал между странами негативно скажется на взаимоотношениях Праги с Москвой. До недавнего времени Чехия сохраняла нейтралитет в отношении России. Однако теперь такой порядок не нравится западным кураторам Праги, считает Морозов.

Напряжённая ситуация между странами обострилась в апреле 2020 года. Причиной стало решение о сносе памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Москва восприняла такие действия, как нарушение Договора о дружественных взаимоотношениях.

Ранее NEWS.ru передавал, что посол Чехии рассказал об ответных мерах на высылку российских дипломатов. Имена дипломатов, которые будут высланы из страны, стали известны ему от директора Третьего европейского департамента Олега Тяпкина.