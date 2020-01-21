https://static.news.ru/photo/4f495748-3c27-11ea-a94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил внести изменения в статью 132 Конституции РФ и закрепить в ней понятие «казачья милиция». Он является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон страны.

По словам Долуды, у муниципалитетов в регионах «средства на охрану населения есть, а вот сил нет».

Необходимо внести изменения и разрешить муниципалитету формировать казачью милицию. Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями, — считает атаман.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ не выйдет за рамки предложений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании. Это обещал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер. Однако ни о казаках, ни о милиции речи не шло.

Долуда отметил, что члены казачьего общества (а их, по его словам, 180 тыс.) «в большинстве своём» поддержат изменения в Конституцию, потому что этот вопрос «давно уже созрел». Он также особо поддержал идею президента ликвидировать примат международного права над российским, передаёт корреспондент Znak.com.

Слишком много международных организаций через разные акты пытается порулить, поуправлять нашей страной. Хватит. Не надо нам грозить пальчиком и обещать санкции. Осточертело! — высказался казачий атаман.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что готовящиеся поправки в Конституцию защитят суверенитет страны от вмешательства Европейского суда по правам человека. По мнению сенатора, инстанция начала по-своему толковать Конвенцию по правам человека, нарушения положений которой и являются основанием для жалобы туда. В качестве примера он при этом привёл легализацию гомосексуальных браков и абортов, писал NEWS.ru.

При этом толкование Конвенции входит в полномочия ЕСПЧ. Более того, РФ при ратификации Конвенции признала обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по толкованию и применению Конвенции и протоколов к ней, приняв специальный федеральный закон в марте 1998 года.