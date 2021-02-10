Чижов высказался об участии западных дипломатов в акциях протеста в РФ

https://static.news.ru/photo/be52fa1a-6c3a-11eb-ba9a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно Венской конвенции, функция любого дипломата заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело — анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое — участвовать в конкретных политических акциях, — сказал он, комментируя высылку трёх европейских дипломатов из России.

Он также привёл в пример недавний инцидент, когда в Брюсселе протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа. По его словам, ему трудно представить ситуацию, при которой кто-то из его сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего.

На мероприятие, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне МИД РФ попросил покинуть РФ сотрудников представительств Польши, ФРГ и Швеции за их участие в несанкционированных протестных шествиях 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они работали в генконсульствах Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и в посольстве Германии в Москве.

Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, высылка из РФ трёх европейских дипломатов стала следствием действий ряда иностранных дипмиссий в РФ на фоне незаконных акций. По его словам, власти РФ не собираются это терпеть.

Как писал NEWS.ru, Москва предоставила полный пакет доказательств участия западных дипломатов в несанкционированных акциях в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это необходимо рассматривать как комплекс акций, направленных против России.