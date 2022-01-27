Чижов назвал «стрельбой себе в ногу» введение санкций против СП-2

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сравнил введение санкций против «Северного потока — 2» с крайне необдуманным поступком для западных партнёров. По его словам, Москва рассчитывает на то, что западные партнёры не будут политизировать энергосотрудничество и не станут сами себе «стрелять в ногу», пишут «Известия».

Чижов отметил , что «Северный поток — 2», как и другие коммерческие проекты, реализуется с участием не только российских, но и западных энергокомпаний.

Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также, в перспективе, принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнёры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», — сказал дипломат.

Постпред напомнил, что Энергетический диалог Россия — ЕС был заморожен в 2014 году и инициатором этого была отнюдь не Россия.

В связи с этим нельзя говорить о каких-либо совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договорённости на двустороннем уровне, — подытожил Чижов.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По её словам, договорённость об этом достигнута в переговорах с Берлином.