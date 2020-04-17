Чижов: Москва не знает, о чём сейчас конструктивно говорить с НАТО

https://static.news.ru/photo/c1e40a2e-809b-11ea-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия пока не назначила нового представителя при Североатлантическом альянсе, потому что не видит сейчас вариантов конструктивного диалога с ним. Об этом сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он отметил также, что новый постпред при НАТО будет назначен «совершенно точно не завтра».

Существует официальный формат диалога — Совет Россия — НАТО, но НАТО хочет там всё время говорить только об Украине и Грузии. При этом обе страны вообще не связаны с НАТО, — цитирует Чижова германская газета Welt.

При этом издание предложило российскому постпреду обсудить ситуацию в Афганистане, но Чижов отметил, что НАТО «не хочет этого». При этом, как считает дипломат, Украина и Грузия, продолжил Чижов, стали своего рода «правом на существование для Альянса».

Альянс находился в тяжёлом экзистенциальном кризисе, и вдруг обе страны упали как спелые плоды с дерева на колени НАТО. Так для существования Альянса было создано разумное обоснование, — сказал Чижов.

Александр Грушко, который был постпредом РФ при НАТО, отбыл из Брюсселя в конце 2017 года после назначения на пост замглавы МИД РФ. Нового постпреда российское внешнеполитическое ведомство не направляло, что, в частности, объяснялось значительной напряжённостью в отношениях с Альянсом. Однако ситуация ещё сильнее обострилась из-за скандала весной 2018 года со взаимной высылкой дипломатов государствами Запада и Россией после обвинений по делу Скрипаля.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия НАТО по отношению к РФ.