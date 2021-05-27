Чижов: Европа понимает, что связана с Россией общим будущим

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Россия и Евросоюз связаны общим будущим — в Европе это понимают, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Он надеется, что эта мысль будет отражена в докладе Еврокомиссии, который поручили сделать главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к следующему саммиту.

Кстати, Урсула фон дер Ляйен сказала ещё, что мы — Россия и Евросоюз — связаны общим будущим. Вот это уже серьёзная констатация ситуации, — сказал Чижов.

Тон следующего доклада Борреля, уверен дипломат, должен исходить из этого. Саммит пройдёт в конце июня 2021 года.

Чижов отметил, что «пять принципов», которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность. Речь идёт о полном исполнении минских договоренностей, укреплении сотрудничества с восточными партнёрами ЕС, обеспечении энергетической безопасности Евросоюза, развитии европейско-российского сотрудничества по международным вопросам и поддержке гражданского общества в России.

По мнению дипломата, эти принципы уже не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям.

Глава Евросовета ранее обозвал бесполезными попытки РФ разделить Европу. ЕС полностью поддерживает Чехию, добавил Шарль Мишель.