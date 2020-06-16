Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

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Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.

По данным собирающего оперативную статистику о пандемии Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса в Штатах уже стали 116 тысяч 526 человек — на десять погибших больше, чем зафиксировали по итогам Первой мировой.

В обратившем внимание на достижение агентстве Associated Press отметили, что реальное количество погибших американцев может отличаться от официальных данных в обоих случаях.

Утром 16 июня американские власти сообщили о 2,1 миллиона заражённых и 116,1 тысячи умерших от коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За полгода вирус поразил более 8 миллионов человек, 438 тысяч заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.