Над нынешним правительством неожиданно нависла тень покойного Бориса Немцова. Помните, сколько шума и шуток было по поводу его намерения пересадить чиновников на отечественные «Волги». Оппоненты тогдашнего вице-премьера с калькуляторами в руках доказывали, насколько такой патриотический манёвр убыточен для казны, поскольку-де гордость отечественного автопрома и ломается чаще, и в ремонте сложнее. И вообще-куда прикажете деть уже закупленные иномарки? Тогда нашли некий компромисс: для сановников разрешили закупать иномарки, но только те, что собирали на российской территории. Хотя все понимали, что под сборку можно подвести простое прикручивание руля.

Теперь, как стало известно, важная правительственная комиссия по вопросам оптимизации и контроля эффективности бюджетных расходов под председательством Антона Силуанова намерена решить вопрос с оптимизацией расходов на служебные машины для федеральных чиновников. Толковать эту информацию, конечно, можно по-разному. Но на современном служивом новоязе оптимизация означает одно — сокращение расходов.

Иными словами, в непростые времена, когда всем предлагается немного подзатянуть пояса, первые лица власти добрались до святого — чиновничьих «персоналок». Известно ведь, что для российского сановника, имперского ли, советского ли или современного «демократического», казенный автомобиль — это далеко не только средство удобного и бесплатного передвижения. Это признак статуса. Как для камергера — расшитый золотом мундир, а для маршала — бриллиантовая звезда на галстуке. И на это собираются покуситься? А ведь для многих элитных чиновников и преданные шофёры становятся доверенными лицами, которые знают о своих шефах столько, что никакому ФСБ не снилось. И всё это вдруг утратить!?

А то ведь значительной массе служивых, как следует из материалов комиссии, могут посоветовать пользоваться время от времени услугами агрегаторов такси.

Для успокоения обладателей казённых лимузинов можно вспомнить, что попытки ограничить служебные автопарки столь же были успешны, как и потуги сократить штаты министерств. Началось всё ещё на пике горбачевской перестройки. Когда картины со скучающими шофёрами многочисленных черных «Волг» у дверей министерств и ведомств были любимой темой передовых журналистов. В девяностые поднимался вопрос о том, чтобы чиновники новой России сами несли расходы по эксплуатации персоналок, поскольку-де зарплаты у них хорошие. Могут позволить оплатить свой комфорт.

Но воз и ныне там. Между тем, по некоторым сведениям, только на следующий год в том же Минэкономразвития, на обслуживание «персоналок» заложено больше ста двадцати миллионов рублей. А сколько у нас разного рода ведомств, министерств, агентств. Так можно с легкостью и на ещё один Крымский мост сэкономить. Почему на Западе даже министры часто сами ездят за рулем, и из привилегий, например в Бельгии, у них только условная буква в номере авто. У нас же, повторимся, служебный автомобиль — это, в первую очередь, статус. Лишенный казенного авто рискует потерять уважение равновеликих коллег.

Так что, надо не просто сокращать расходы на раскатывание чиновников, которое, в конечном итоге, оплачиваем мы с вами. А ломать многовековую психологию служебного местничества. А эта задаче похлеще простой оптимизации.