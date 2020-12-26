Чиновники предохраняются компроматом на самих себя

Для чиновника сегодня появившийся на него компромат — это как попасть под американские или европейские санкции. А лучше «пострадать» от тех и других. Всё немного напоминает советский анекдот про проколовшегося министра, который в ответ на опасения своего помощника по поводу возможной критики западных радиоголосов небрежно отмахивается: «Нехай клевещуть!»

Собственно, на своей последней пресс-конференции президент решительно отмёл все инсинуации по поводу своего «бывшего зятя Шамалова», лишний раз продемонстрировав, насколько он спокойно, во всяком случае внешне, относится к разного рода расследованиям, касающимся не только высшего чиновничьего и бизнес-круга, но и своего ближнего окружения. И тут, естественно, вспоминаются прежние выводы о характере Владимира Путина, который, во-первых, своих ни при каких обстоятельствах не сдаёт. А во-вторых, никогда не принимает поспешных кадровых и иных решений под давлением так называемой улицы. Под этим понятием обычно подразумевается широкий круг рычагов популистского воздействия.

Поэтому давно замечено, что даже справедливая критика бывает для явно проколовшегося чиновника чем-то вроде щита. Простой пример: после явного провала многолетней политики в отношении соседней Украины жесточайшей критике подвергся «вечный» президентский помощник и куратор этого направления Владислав Сурков, и, как считается, именно такой шквал нападок спас его карьеру в тот момент. Ведь президент ничего не решает под давлением. Сурков получил вольную намного позже, когда страсти почти улеглись.

И демонизированный донельзя Анатолий Чубайс имеет отныне возможность спокойно жить за границей в качестве спецпредставителя президента по связям с абстрактными международными организациями. Поэтому, с одной стороны, закрыли вопрос вечно всех раздражавшего деятеля. Но с другой — предложили ему вариант почётного ухода в политическое небытие. Вряд ли все разговоры о том, что Анатолий Борисович может выступить посредником в отношениях с новой американской администрацией, имеют под собой достаточные основания.

Анатолий Чубайс Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналогично обстоит дело и с введением против наших чиновников персональных санкций. Ставшие их «жертвой», они неспроста стали уверять окружающих, насколько гордятся тем, что таким образом признали их патриотизм и верность интересам отечества. А вот не попавшим под горячую руку американского Госдепа даже приходилось публично оправдываться, что они-то уж точно не «иностранные агенты».

На днях заговорили о том, что свой пост может покинуть глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уже даже называют имена её возможных преемников. Можно, конечно, предположить, что спустя довольно продолжительное время «взорвался» компромат о наличии у госслужащей виллы на Лазурном берегу Франции. Факт, который тот же Дмитрий Песков отказался комментировать. Но власть опять выдержала истинно мхатовскую паузу. Страсти постепенно улеглись под напором новых разоблачений. И теперь Попова вполне может просто уйти «в связи с переходом на другую работу».

В результате некоторые аналитики предсказывают обострение в наступающем году войны компроматом. Вот только источником могут стать уже не Алексей Навальный с его ФБК, которых и так неоднократно подозревали в инспирированных некими влиятельными лицами сливах в рамках борьбы так называемых кремлёвских башен. Дело в том, что непростая ситуация, сужение, как принято говорить, «бюджетной кормовой базы» могут сподвигнуть некоторых деятелей к «выстрелу себе в ногу». Через известные каналы опубликовать, желательно на Западе (сколько раз использовали ту же Financial Times для отмывки информации), некоторые сомнительные сведения о себе самих. А уж потом изображать из себя жертву провокации по причине честного служения родине.

Есть основания полагать, что такая игра будет стоить свеч. Особенно если компромат сконструируют так, чтобы его можно было публично опровергнуть.