Четырёх представителей КПРФ могут снять с выборов в Ленобласти

Избирательная комиссия Ленинградской области может снять четырёх представителей КПРФ с выборов в региональное заксобрание. Это связано с тем, что у кандидатов есть незадекларированные счета в иностранных банках и акции зарубежных компаний. Об этом сообщило интернет-издание «Ленправда».
В числе предполагаемых нарушителей предвыборного законодательства
Сообщение о заграничных активах четырёх кандидатов от КПРФ ранее
Ранее в Санкт-Петербурге появились граффити на тему «парада двойников» на предстоящих выборах. Они представляют собой картину боя богатыря с трёхглавым Змеем Горынычем, в виде которого изобразили трёх кандидатов, баллотирующихся в одномандатном округе № 2 под именами Борисов Вишневских. В образе богатыря, противостоящего Горынычу, изображён глава петербургского комитета по соцполитике, член партии «Единая Россия» Александр Ржаненков. Он баллотируется в законодательное собрание по тому же округу.