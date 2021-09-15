Четырёх представителей КПРФ могут снять с выборов в Ленобласти

Избирательная комиссия Ленинградской области может снять четырёх представителей КПРФ с выборов в региональное заксобрание. Это связано с тем, что у кандидатов есть незадекларированные счета в иностранных банках и акции зарубежных компаний. Об этом сообщило интернет-издание «Ленправда».

В числе предполагаемых нарушителей предвыборного законодательства значатся тренер по плаванию Антон Болдовский, временно неработающий Дмитрий Нестер, руководитель представительства ООО «АУМУНД Фердертехник Гмбх» Степан Хлопенков и индивидуальный предприниматель Павел Полиховский.

Сообщение о заграничных активах четырёх кандидатов от КПРФ ранее опубликовал Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора». Один из них «забыл» задекларировать 3 млн рублей, а другой не сообщил об имеющихся у него акциях банка JP Morgan Chase на сумму более 14 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге появились граффити на тему «парада двойников» на предстоящих выборах. Они представляют собой картину боя богатыря с трёхглавым Змеем Горынычем, в виде которого изобразили трёх кандидатов, баллотирующихся в одномандатном округе № 2 под именами Борисов Вишневских. В образе богатыря, противостоящего Горынычу, изображён глава петербургского комитета по соцполитике, член партии «Единая Россия» Александр Ржаненков. Он баллотируется в законодательное собрание по тому же округу.