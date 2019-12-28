Переговоры по газу между Россией и Украиной шли более четырёх дней. Они начались 26 декабря и продолжались до ночи 30 декабря. Ожидается, что днём переговоры продолжатся. Об этом
Все уполномоченные руководители со стороны «Газпрома» и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря, — привели слова представителя "Газпрома" в «Интерфаксе».
Отмечается, что глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев пояснил, что «борьба идет за каждую запятую».
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал, что продолжается согласование текстов соглашений о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года, но пока ни один из них не согласован. Он подчеркнул, что стороны обсуждают только вопросы по транзиту и не затрагивают иные спорные темы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен