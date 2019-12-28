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Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался о польском после-антисемите Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

По мнению Захаровой, эта ситуация — попытка Польши переиграть ситуацию в свою пользу и расставить нужные представителям власти страны акценты. Россия же, подчеркнула представитель МИДа, привержена юридическому описанию и юридическому...