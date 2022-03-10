«Честное сотрудничество»: политолог описал союз России и Китая

Россия и Китай будут союзниками на честных условиях, без какого-то давления с чьей-либо стороны, заявил политолог Владимир Соломонов ФБА «Экономика сегодня». По его мнению, США и Евросоюз зря позволили странам сблизиться.

Москва и Пекин создадут честное, открытое и правильное экономическое и военное сотрудничество без политического давления, угроз и попыток кого-либо доминировать над другим игроком. Такой союз будет выгодным обеим сторонам, а вот США и ЕС ещё пожалеют о том, что допустили сближение РФ и КНР, — сказал Соломонов.

Он добавил, что Китай — уверенный игрок и в политике, и в экономике, он способен жёстко ответить на давление со стороны США и Евросоюза.

При этом ранее Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. По словам начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, Москва будет искать альтернативные возможности поставок в Турции, Индии и других странах.

А крупнейшие китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei, двукратно сократили поставки в Россию на фоне введения западных санкций. При этом отмечается, что 60% российского рынка мобильных телефонов — это именно китайские бренды. Несмотря на столь высокую долю, заметно обвалившийся курс рубля привёл к сложностям в ценообразовании и логистике, сообщает Financial Times.