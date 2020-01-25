https://static.news.ru/photo/0e8371b2-3f65-11ea-b44c-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Помощник президента России Владислав Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы. Это ещё раз подтвердил его соратник, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова, — написал в своём Telegram-канале Чеснаков.

Ранее он сообщил «Интерфаксу», что помощник президента решил оставить госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». По его словам, Сурков в ближайший месяц намерен заниматься исключительно медитацией. И только потом будет готов определиться со своим будущим. Однако официально его ещё не уволили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Эху Москвы», что указа об отставке пока нет.

10 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже. По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно.

Сурков — популяризатор концепции «суверенной демократии». С 1999 по 2008 год занимал пост замруководителя администрации президента, с 2008 по 2011 год — первого замруководителя администрации президента. До 2012-го — зампредседателя правительства РФ. В последнее время он курировал донецко-луганское направление политики Кремля.

Недавно Сурков выступил со статьёй о доктрине путинизма как новой государственной концепции, всё более привлекательной и для других государств, и определил основу нынешней российской стабильности как альянс так называемого глубинного народа, то есть фактически большинства, и власти, писал NEWS.ru.