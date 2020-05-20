Чеснаков: РФ в ближайшее время не пересмотрит отношение к Украине

https://static.news.ru/photo/346f7558-9a7b-11ea-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение ближайших нескольких лет России едва ли сможет пересмотреть своё отношение к Украине, сообщил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на пресс-конференции с участием российских и украинских экспертов.

Он представил доклад специалистов организации, в котором говорится, что на взаимоотношение между странами влияет ряд факторов. Прежде всего, речь идёт о Крыме. Как отметил Чеснаков, для украинской элиты вопрос принадлежности региона всё ещё находится на экзистенциальном уровне. Крым как фактор ещё долго будет влиять на отношения Киева и Москвы. О нормализации контактов, подчеркнул главный эксперт ЦПК, пока говорить не приходится.

Также важнейшим фактором является Донбасс. По словам Чеснакова, РФ будет поддерживать ДНР и ЛНР, стремясь укрепить их государственную и экономическую состоятельность.

В среднесрочной перспективе, учитывая отказ Киева от мирного урегулирования на основе Минских соглашений, трансформация республик из состояния тотальной обороны в состояние более или менее мирной жизни является вопросом их выживания, — цитирует Чеснакова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский, запрещая на территории страны российские социальные сети и интернет-сервисы, продлевает политику своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение в разговоре с журналистами высказалполитолог, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.