США попали в ловушку из-за собственной пропаганды касательно ситуации вокруг Украины, считает чешский политолог Оскар Крейчи. В интервью изданию Parlamentní listy он сказал, что Соединённые Штаты создали давление на СМИ, которое теперь ограничило им пространство для манёвра. Политолог также указал на участившиеся резкие заявления мировых политиков в период Олимпийских игр.

США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнётся во вторник или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для манёвра, — сказал Крейчи.

Он добавил, что в период Олимпийских игр в Пекине многие мировые политики позволили себе резкие заявления и провокации.

Ранее британская газета Mirror опубликовала статью, в которой признала, что российское «вторжение» не состоялось. Таким образом издание прокомментировало собственный материал о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirror подобный материал выходил у таблоида Sun.

На публикации отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она в шутку попросила западные СМИ сообщить даты предстоящих российских «вторжений», чтобы знать, когда планировать отпуск.