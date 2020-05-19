Чешский министр пояснил, почему Прага не отдаст РФ памятник маршалу Коневу

https://static.news.ru/photo/ebcaaf34-9a16-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/ CTK/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил ответ от чешского коллеги о передаче памятника маршалу Коневу. Лубомир Метнар на запрос российского военного ведомства сообщил, что памятник является имуществом муниципалитета Прага-6 и не принадлежит МО Чехии.

Шойгу обратился к Метнару с просьбой отдать памятник России ещё 9 апреля. Глава Минобороны просил передать монумент в самые кратчайшие сроки. Минобороны отказалось это сделать, сославшись на то, что памятник не находился на территории ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба МО РФ.

Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений, — говорится в ответе.

И так как имущество является муниципальным, то Минобороны республики «не может вступать в права собственности» городской части Прага-6 и не имеет права принимать решение о передаче памятника российской стороне.

Глава ведомства также упоминает, что Минобороны республики печётся о примерно четырёх тысячах российских военных могил, ежегодно выделяя деньги на их содержание и реконструкцию. Решить же вопрос с памятником могли бы консультации между дипломатами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами от 1993 года.

Эти же консультации могли бы стать импульсом для «двустороннего сотрудничества» в плане сохранения военных могил, считает чешский министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Конева, дочь маршала Ивана Конева, считает, что не стоит восстанавливать памятник её отцу в Праге. Это, по её мнению, даст местным радикалам новые поводы для его осквернения. Лучше перевезти монумент в Москву, уверена она.