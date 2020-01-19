https://static.news.ru/photo/817332a6-3ae3-11ea-a5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложения по конституционной реформе «были чётко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности» ко дню ежегодного послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил крупнейшее в истории изменение Основного закона России. С таким заявлением выступили сопредседатели рабочей группы по реформированию конституции Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

По словам сенатора Клишаса, депутата Крашенниникова и заслуженного юриста Хабриевой, черновик поправок подготовили вместе с государственно-правовым управлением администрации президента.

Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив <...>, в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта, — отмечено в заявлении, текст которого распространила газета «Коммерсант».

Клишас, Крашенинников и Хабриева пообещали, «не затягивая процесс», внести в Госдуму пакет необходимых для реформы документов.