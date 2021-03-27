«Черномырдинки»: СМИ вспомнили самые яркие фразы политика к его годовщине

https://static.news.ru/photo/1ddf5c4a-9061-11eb-bb5b-96000091f725_660.jpg Виктор Черномырдин Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Виктор Черномырдин считается самым известным и неординарным политиком 90-х. Бывшему главе правительства России 9 апреля исполнилось бы 83 года.

Больше всего политик запомнился в народе яркими и колкими выражениями, которые давно разобрали на цитаты и прозвали «черномырдинками».

«Никогда такого не было, и вот опять», пожалуй, лучший шедевр политика, контекст которого забыт, пишет Пятый канал. Сейчас это высказывание звучит при обсуждении политических проблем, которые породили ещё больше головной боли.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» — самое расхожее выражение, принадлежащее Черномырдину. Так он описал денежную реформу 1998 года, когда советские рубли приказали поменять на банкноты нового образца. Изначально предполагалось, что реформа укрепит рубль, но вместо этого она породила панику среди населения не только России, но и Казахстана и Белоруссии.

«Никак ещё не могу это для себя понять. Где я? Куда я попал?», — так выразился Виктор Степанович на встрече с журналистами о партии «Единство». Что хотел политик сказать этой фразой, остаётся загадкой.

«Мы выполнили все пункты от А до Б» — исторический перл, ставший самым ярким высказыванием Черномырдина, понятный и без разъяснений.

«Если я еврей, чего я буду стеснять?! Правда, я не еврей», — заявил Виктор Степанович, рассуждая о Березовском, стеснявшемся своего еврейского происхождения.

«Россия — это континент». Политик выдал это громкое заявление, будучи послом России в Украине. В целом более развитая мысль Черномырдина выглядит так:

Россия — это континент, и нам нельзя тут нас упрекать в чем-то. А то нас одни отлучают от Европы, вот, и Европа объединяется и ведёт там какие-то разговоры. Российско-европейская часть — она больше всей Европы вместе взятая в разы! Чего это нас отлучают?! Европа — это наш дом, между прочим, а не тех, кто это пытается все это создать и нагнетает. Бесполезно это.

Когда же Виктору Степановичу напомнили, что Китай и Индия находятся на том же континенте, что и Россия, политик уточнил, учили ли журналисты географию. «А причём здесь Китай? Китай — не континент», — уверенно добавил российский деятель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 3 ноября прошлого года принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Выступая с речью, глава государства рассказал о своих отношениях с человеком, в честь которого назвали судно.