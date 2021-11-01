«Череcчур жёстко»: Марченко о рекомендации исключить его из «Единой России»

Депутат Госдумы Евгений Марченко назвал в беседе с NEWS.ru несправедливой рекомендацию комитета «Единой России» по этике исключить его из партии. Парламентарий считает это предложение чересчур жёстким.

Несправедливое решение. Может быть, эмоционально прошло, не знаю, почему. Я считаю, что это решение череcчур жёсткое. Буду работать дальше как депутат-одномандатник, — рассказал Марченко.

Парламентарий отметил, что у него нет обиды на соратников по партии. Он подчеркнул, что носить в себе обиды — это не самое хорошее дело.

Евгений Ревенко попытался противопоставить меня инициативам президента. Я на комиссии ему сказал, что голосовал за все инициативы главы государства. Они были оформлены законами. Не надо никого противопоставлять. У них своя точка зрения, — сказал депутат.

28 октября Марченко, единственный из фракции «Единой России», проголосовал против проекта бюджета на 2022 год. Согласно документу, доходы федеральной казны в следующем году прогнозируются на уровне 25,02 трлн рублей, а расходы — 23,69 трлн рублей.

Ответственный секретарь комиссии по этике, замсекретаря генсовета «Eдиной России» Ревенко заявил, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии, отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после окончательного принятия решения придерживаться коллегиальной позиции.

Ревенко отметил, что на заседании фракции 25 октября Марченко не высказывал никаких возражений против поддержки бюджета в устной или в письменной форме. По словам замсекретаря генсовета партии, депутат объяснил свои действия тем, что ему не дали задать вопрос главе Минфина Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологичной педиатрии в Санкт-Петербурге.

Ранее в российском парламенте вспыхнул скандал с депутатами-«антиваксерами». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число парламентариев, заболевших коронавирусом, постоянно увеличивается. Многие народные избранники отказываются вакцинироваться, хотя их попросили это сделать.