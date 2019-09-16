https://static.news.ru/photo/cd13977e-d804-11e9-812f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0». По мнению политологов, Чемезов является членом этой неформальной структуры.

Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое «Политбюро 2.0»? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда, — сказал глава Ростеха в интервью РБК .

Он назвал сообщения о коллегиальных решениях глупостью. При этом подчеркнул, что Владимир Путин советуется с ним лишь в вопросах, которые связаны с деятельностью госкорпорации.

Также Чемезов высказал своё мнение о том, нужно ли Путину оставаться президентом после истечения полномочий в 2024 году.

Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушёл отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше всё равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять, — отметил глава Ростех.

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Чемезов впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его недвижимости. Он заявил, что квартира, оценённая Алексеем Навальным в пять миллиардов рублей, стоит дешевле. При этом бизнесмен сообщил, что готов продать жилище, если кто-то предложит за него такую сумму. Чемезов назвал себя состоятельным человеком, но подчеркнул, что не ведёт вычурный образ жизни.