Первый оппозиционер и главный шоумен: чем запомнился Владимир Жириновский

Скончался Владимир Жириновский. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР всегда оставался в гуще событий и был человеком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел». Руководитель первой в России официально зарегистрированной партии запомнился эксцентричным поведением и умением оставаться в политической игре вне зависимости от конъюнктуры. Почему Жириновский навсегда останется в истории России — в материале NEWS.ru.

Вечный кандидат в президенты

Родившийся в Алма-Ате Жириновский переехал в Москву сразу после окончания школы. Сам он рассказывал, что уже тогда начал заниматься политикой: отправил письмо на имя Леонида Брежнева с предложениями реформ. На четвёртом курсе университета будущий лидер ЛДПР ездил в Турцию, где его арестовали по обвинению в коммунистической пропаганде. По версии местных правоохранительных органов, Жириновский раздавал значки с изображением Ленина. По версии самого политика, на значках были виды Москвы и портреты Пушкина.

По-настоящему в политику Жириновский вошёл в 1988 году, когда принял участие в учредительном собрании Демократического союза — организации советских диссидентов. Уже в 1989-м он стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза — первой легальной оппозиционной партии в СССР. Эта организация образовалась вокруг композитора Владимира Богачёва. Но в 1991 году, когда Богачёв попытался исключить из партии Жириновского за сотрудничество с КГБ, тот добился обратного. Богачёв был исключён, а Жириновский стал единственным лидером организации.

На выборы Жириновский впервые попал в том же 1991 году. Он принял участие в выборах президента РСФСР, которая тогда была в составе СССР. В бюллетене было шесть кандидатов, из которых только двое не были членами КПСС — победивший Борис Ельцин и занявший третье место с 7,81% Жириновский.

В этой кампании он впервые использовал националистическую риторику, которая позже стала постоянной для ЛДПР. Лозунгом политика был в том числе «Хочу поднять русский вопрос», защиту интересов русских он называл основой своей предвыборной кампании. С тех пор Жириновский пропустил только одни президентские выборы — в 2004 году.

Самый высокий результат он получил в 2008-м, набрав 9,35% голосов. На последних выборах, в 2018 году, политик набрал только 5,65% голосов.

Партия Жириновского, в 1992 году ставшая ЛДПР, имела в своей истории более успешные вехи. В 1993-м она выиграла первые в истории России выборы в Госдуму, набрав 22,92% голосов. В общественной памяти этот момент остался связан с выступлением публициста Юрия Карякина, который сказал: «Россия, одумайся. Ты одурела».

«Есть Жириновский — есть ЛДПР»

ЛДПР — важная политическая сила в России. Журналисты неоднократно обвиняли организацию в продаже мест в Госдуме, однако ни один созыв нижней платы парламента не оставался без соратников Жириновского. Лидер партии тоже не делал перерывов в своей работе в Думе. Ещё недавно он говорил , что уйдёт на пенсию только в день своего 90-летия, в 2036 году.

При этом работа Жириновского в Думе запомнилась прежде всего выступлениями, не связанными с законотворчеством. Так, в 2005 году страна обсуждала драку лидера ЛДПР с депутатом Андреем Савельевым. А в 2013-м с трибуны парламента политик произнёс одну из своих известнейших речей — он обрушился с критикой на «Единую Россию», обвинив партию в фальсификации результатов губернаторских выборов в Ростовской и Кемеровской областях. Это эмоциональное выступление до сих пор сохраняет свою актуальность — теперь в качестве фонового звука множества роликов в TikTok.

Вы с ума сойдёте, если отдадите положенные нам мандаты! У нас 10, подавитесь, возьмите восемь, девять возьмите, но один оставьте! У вас есть совесть? Чингисхан оставлял больше, Гитлер оставлял больше, чем вы! <...> Позор вам, «Единая Россия», и всей вашей власти. Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники, ненавижу вас! Негодяи! — кричал политик на заседании.

Между тем партия Жириновского активно участвовала и в законотворческой деятельности (правда, без активного вмешательства её лидера). В прошлом созыве Думы ЛДПР была третьей по количеству внесённых инициатив. Партия поддержала в том числе многодневное голосование на выборах и поправки в Конституцию, однако выступала против повышения пенсионного возраста.

Однако наиболее ярким представителем ЛДПР всегда оставался именно Жириновский. Именно с ним ассоциируется партия у избирателей. Это замечал в том числе Владимир Путин.

У нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Ну, самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР. Нет Жириновского — ... — говорил глава государства, разводя руками.

При этом в последнее время рейтинги как партии, так и её лидера постепенно снижались. По данным «Левада-Центра» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) на октябрь 2021 года, лично Жириновскому доверяли 9% респондентов, а за ЛДПР готовы были проголосовать 8%. В 2017 году эти показатели были 14% и 10% соответственно. Государственный ВЦИОМ публиковал похожие данные: в конце 2021 года Жириновскому доверяли 6,3% избирателей.

Но политик, кажется, до последнего не терял надежду возглавить Россию. Он за четыре года до ближайших выборов президента пообещал принять в них участие и даже высказал уверенность, что одержит победу.

Могу назвать, кто будет преемником [Путина]. <...> А придёт [к власти] другой: тот, кого вся страна ждёт уже 34 года, — говорил он, отвечая утвердительно на уточняющий вопрос, себя ли он имеет в виду.

«Зажигает красиво»

Больше всего Жириновский выделялся на политическом поле своим эксцентричным поведением. Его выступления были настолько запоминающимися, что не раз удостоились реакции президента. Например, так Путин прокомментировал эпатажное заявление главы ЛДПР, который в 2014 году предлагал пугать другие страны военным потенциалом России.

Всё, что было сказано Владимиром Вольфовичем, — это его личное мнение, оно не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Но зажигает красиво, — оценил президент слова Жириновского.

В Сети опубликовано множество видеозаписей с криками и драками с участием лидера ЛДПР. Одним из излюбленных приёмов политика было обливание оппонентов напитками. Самый известный эпизод — разговор с занимавшим тогда пост губернатора Нижегородской области Борисом Немцовым в передаче «Один на один», когда Жириновский вылил на главу региона стакан сока.

Участие в телепередачах вообще было для Жириновского важным способом донести до избирателей свои идеи. Он регулярно ходил на передачи Владимира Соловьёва — как на НТВ («К барьеру»), так и на «России 1» («Вечер с Владимиром Соловьёвым»), где устраивал конфликты и даже рассказывал анекдоты. Один из таких анекдотов, про Ангелу Меркель и Барака Обаму, с 2016 года и по сей день остаётся популярнейшим мемом.

Но самые запоминающиеся эпизоды — теледебаты в ходе президентской кампании, на которых Жириновский никогда не ограничивал себя. В 2012 году он поссорился с Аллой Пугачёвой, а в 2018 году — с Ксенией Собчак.

С улицы не надо сюда приводить базарных девок. <...> Замолчи, дура. Ну а если она тупая, если мозгов нет? Убери эту проститутку, эту грязь отсюда (ведущему. — NEWS.ru). Чёрная грязь, отвратительная баба, б***ь последняя, — выругался он в адрес другого кандидата в президенты.

Одним из последних запомнившихся всем поступков Жириновского стала вакцинация от коронавируса. С начала пандемии политик сделал восемь прививок. Он говорил, что если бы поставил только четыре укола, «возможно, где-то бы прихватило». Однако даже столь ответственное отношение к вакцинации не уберегло политика от СOVID-19. Жириновский заразился новым штаммом «омикрон» и 2 февраля попал в реанимацию.