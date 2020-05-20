Челябинский губернатор передаст медикам закупленные для саммитов иномарки

https://static.news.ru/photo/3e49953e-9a91-11ea-9d95-fa163e074e61_660.jpg Алексей Текслер Фото: Алексей Текслер/vk.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил передать медицинским учреждениям часть автомобилей Toyota Camry, закупленных при подготовке перенесённых саммитов ШОС и БРИКС.

Машины закупили для использования на протокольных мероприятиях. По информации регионального портала 74.ru, не менее 25 одинаковых чёрных автомобилей хранятся на открытой парковке рядом с озером Смолино в Челябинске.

Принято решение, что часть машин будет направлена медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По информации издания, оставшиеся автомобили используют для обновления автопарка органов исполнительной власти Челябинской области.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году президент Владимир Путин принял решение о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург из-за увеличившегося числа участников. При этом местом проведения других мероприятий в рамках председательства России в этих организациях оставался Челябинск.