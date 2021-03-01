Человек-эпоха: Михаил Горбачёв отмечает 90-летие

Во вторник, 2 марта, первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву исполняется 90 лет. Он занимал этот пост с 15 марта 1990-го по 25 декабря 1991 года.
Михаил Горбачёв построил успешную политическую карьеру, пройдя путь от заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ до генсека ЦК КПСС и президента СССР.
Среди его крупных достижений — реформирование советской системы (перестройка), введение политики гласности и свободы слова, окончание холодной войны, а также вывод советских войск из Афганистана.
Горбачёв получил множество государственных и общественных наград, почётных званий и премий, в том числе Нобелевскую премию мира в 1990 году.
О том, какой путь Михаил Сергеевич прошёл в политике, — в фотогалерее NEWS.ru.
Михаил Горбачёв
Владимир Мусаэльян/ТАСС
Исторический поцелуй между Эрихом Хонеккером и Михаилом Горбачёвым (1989 год)
imago stock&people/Global Look Press
Юрий Андропов и Михаил Горбачёв (в центре)
Владимир Мусаэльян/ТАСС
Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачёв
AP Photo/Boris Yurchenko/ТАСС
Михаил Горбачёв во время визита в Бонн (1989 год)
imago stock&people/Global Look Press
Михаил Горбачёв и Андрей Громыко
Игорь Уткин/ТАСС
Президент СССР Михаил Горбачёв во время встречи в аэропорту после поездки в Форос
Юрий Лизунов/ТАСС
Михаил Горбачёв (1992 год)
imago stock&people via www.imago-images.de/Global Look Press
Встреча Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Женеве (1985 год)
Sammy Minkoff via www.imago-images.de/Global Look Press
Михаил Горбачёв на Парижской площади в Берлине (2014 год)
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Переговоры лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана (1986 год)
Global Look Press
Михаилу Горбачёву вручена Дрезденская премия (2010 год)
imago stock&people/Global Look Press
Михаил Горбачёв и Джордж Буш — старший в Вашингтоне (1990 год)
Ron Sachs/Consolidated/dpa/Global Look Press
Михаил Горбачёв (2018 год)
Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press
Михаил Горбачёв (2017 год)
Кирилл Зыков/АГН «Москва»