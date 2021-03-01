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Михаилу Горбачёву вручена Дрезденская премия (2010 год)
Политика

Человек-эпоха: Михаил Горбачёв отмечает 90-летие

09:41, 02 марта 2021 251
Фото: imago stock&people/Global Look Press

Во вторник, 2 марта, первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачёву исполняется 90 лет. Он занимал этот пост с 15 марта 1990-го по 25 декабря 1991 года.

Михаил Горбачёв построил успешную политическую карьеру, пройдя путь от заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ до генсека ЦК КПСС и президента СССР.

Среди его крупных достижений — реформирование советской системы (перестройка), введение политики гласности и свободы слова, окончание холодной войны, а также вывод советских войск из Афганистана.

Горбачёв получил множество государственных и общественных наград, почётных званий и премий, в том числе Нобелевскую премию мира в 1990 году.

О том, какой путь Михаил Сергеевич прошёл в политике, — в фотогалерее NEWS.ru.

Михаил Горбачёв

Владимир Мусаэльян/ТАСС

Исторический поцелуй между Эрихом Хонеккером и Михаилом Горбачёвым (1989 год)

imago stock&people/Global Look Press

Юрий Андропов и Михаил Горбачёв (в центре)

Владимир Мусаэльян/ТАСС

Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачёв

AP Photo/Boris Yurchenko/ТАСС

Михаил Горбачёв во время визита в Бонн (1989 год)

imago stock&people/Global Look Press

Михаил Горбачёв и Андрей Громыко

Игорь Уткин/ТАСС

Президент СССР Михаил Горбачёв во время встречи в аэропорту после поездки в Форос

Юрий Лизунов/ТАСС

Михаил Горбачёв (1992 год)

imago stock&people via www.imago-images.de/Global Look Press

Встреча Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Женеве (1985 год)

Sammy Minkoff via www.imago-images.de/Global Look Press

Михаил Горбачёв на Парижской площади в Берлине (2014 год)

Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Переговоры лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана (1986 год)

Global Look Press

Михаилу Горбачёву вручена Дрезденская премия (2010 год)

imago stock&people/Global Look Press

Михаил Горбачёв и Джордж Буш — старший в Вашингтоне (1990 год)

Ron Sachs/Consolidated/dpa/Global Look Press

Михаил Горбачёв (2018 год)

Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Михаил Горбачёв (2017 год)

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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