https://static.news.ru/photo/4e1efa5c-ca43-11eb-b8a9-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Делегация Чехии на саммите НАТО, который состоится в понедельник в Брюсселе, получила от руководства страны указание поддержать стремление Альянса установить между Россией и НАТО «хотя бы элементарный уровень взаимного доверия», пишет ТАСС.

Дипломатическую делегацию возглавит президент страны Милош Земан, сказано в одобренных правительством республики рекомендациях.

НАТО на саммите должно было бы подтвердить <...> укрепление эффективной обороноспособности и политики устрашения по отношению к РФ и одновременно [подтвердить] систематические усилия, направленные на профилактику возникновения вооружённого конфликта, — говорится в документе.

Чехия в составе НАТО видит необходимым найти области взаимных интересов в политической и дипломатических сферах с РФ. При этом она требует жёсткости по вопросам ситуации на востоке Украины и гибридным угрозам со стороны РФ.

Кроме Земана страну на саммите представят министры обороны и иностранных дел республики — Лубомир Метнар и Якуб Кулганек.

Чехии нужно относиться к России как к данности и помнить, что Москва и Прага никогда не были традиционными врагами. Враждебное отношение, подогреваемое политиками и СМИ в европейской стране, противоречит интересам обычных граждан. Об этом ранее высказалась чешская пресса.