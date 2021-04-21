Чехия пригрозила парализовать работу российского посольства

https://static.news.ru/photo/ee897460-a2c8-11eb-97d0-96000091f725_660.jpg Якуб Кулганек Фото: AP Photo/Petr David Josek/ТАСС

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест послу РФ в Праге Александру Змеевскому в связи с высылкой 20 дипломатов из Москвы. По его словам, из-за этого работа дипмиссии в российской столице практически парализована.

Глава чешского МИД потребовал вернуть выдворенных чешских граждан, в противном случае, по его словам, аналогичные сложности будут созданы для российского посольства.

Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга (13:00 мск. — NEWS.ru). Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников, — пригрозил Кулганек на пресс-брифинге по итогам встречи со Змеевским.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

При этом чешская сторона не считает ответ Москвы симметричным и справедливым, так как считает высланных из Праги работников дипмиссии работниками резидентур российских спецслужб. В то же время выдворенные из Москвы дипломаты были наделены полномочиями исключительно по своему профилю.

По подсчётам МИД Чехии, с 20 апреля штат посольства России в Праге состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в Москве — из 5 дипломатов и 19 технических служащих, передаёт РИА Новости.

Ранее пражское сетевое издание Seznam сообщило, что МИД Чехии 21 апреля намерен объявить о выдворении новой группы российских дипломатических сотрудников. Эта информация в итоге подтвердилась: Кулганек вызвал посла РФ Змеевского и выдвинул условия, заведомо неприемлемые для Кремля.