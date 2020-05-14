Чехия не ответила России на ноту о нормализации отношений

https://static.news.ru/photo/e9448c28-95ff-11ea-87d9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское посольство пока не получило от чешского внешнеполитического ведомства ответа на свою ноту. МИД Чехии должен был прояснить, готова ли Прага исправить нездоровую ситуацию в диалоге двух стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Необходимо прояснить реальную готовность чешской стороны к выправлению созданной по ее инициативе нездоровой ситуации в двусторонних делах. Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указание провести консультации с руководством министерства иностранных дел Чехии. Ответной реакции от чешской стороны пока не было, по крайней мере на момент подготовки к этому брифингу, — цитирует дипломата ТАСС.

До этого глава МИД Чехии Томаш Петршичек говорил о том, что Прага рассчитывает на консультации с Москвой на уровне глав внешнеполитических ведомств на основе договора об отношениях между странами. Захарова на это заметила, что «высказываний чешского министра было много, к сожалению, они не всегда отражали намерение формировать конструктивную атмосферу отношений». Российский дипломат также напомнила, что министр иностранных дел Чехии в последнее время также заявлял о намерении встретиться с послом РФ для обсуждения ситуации. По словам Захаровой, РФ по итогам переговоров определиться с дальнейшими шагами.

Ранее СМИ Чехии сообщали, что приматор Праги и старосты двух районов города находятся под охраной полиции из-за переименования площади перед посольством РФ. Её назвали в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Кроме того, на ситуацию повлиял и снос памятника маршалу Коневу и установка памятника власовцам.

Местные издания на этом не остановились и опубликовали статьи о том, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом. Он, по данным СММ, предназначался, чтобы отравить этих политиков. Российское посольство опровергло эту информацию и назвала сообщения «вопиющими и гнусными».

Как писал NEWS.ru, ранее российское посольство в Чехии запросило охрану для одного из сотрудников.