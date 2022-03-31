«Чего стесняться?»: в Совфеде предложили заочно судить иностранцев

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов выступил с предложением возбуждать уголовные дела и выносить приговоры в отношении граждан, находящихся за пределами России, в том числе иностранных. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru. По его мнению, это будет соответствовать действиям Запада.

Мы не можем его предать суду, к сожалению, по техническим причинам. Хотя здесь, я считаю, мы неправильно поступаем. Потому что никто нам не мешает возбуждать уголовные дела даже в тех случаях, когда сегодня нет физической возможности, допустим, доставить человека на нашу территорию. Но важно заниматься этим тоже. Пусть они получат, пусть заочные, но приговоры суда. Почему нет? И пусть живут с этим. А дальше посмотрим, как жизнь будет продолжаться. Земля круглая, сами понимаете. Всякое может быть, — сказал политик.

Среди иностранцев, кого следует предавать суду, Климов назвал «тех людей, которые сейчас накуролесили на Украине против нашего государства, нарушили в том числе наши законы». По его мнению, их надо «ловить и судить» в России, «чтобы все видели, чтобы они публично давали показания».

Он рассказал, что сейчас другие страны «пытаются наказывать Россию» через санкции против депутатов, сенаторов, министров и президента. Однако в этом случае, по его словам, не применяется презумпция невиновности.

Что это за разбой с большой дороги? Мы же так не должны работать, правда? И мы так не работаем. Мы никого огульно не обвиняем — добавил он.

Политик выразил надежду, что по итогам военной операции Россия сможет собрать доказательства того, «что и как случилось с малазийским Boeing MH17». По его мнению, трагедии не произошло бы, если бы украинский диспетчер не потребовал от лайнера сменить высоту и вектор движения.

А ведь на основании этого трагического события нам уже на следующие сутки «влепили» санкции. За сутки подготовили. А может, заранее готовили? Вот из-за чего всё произошло. Я хотел бы, чтобы всех этих людей нашли, допросили и судили, и представить миру доказательства. А чего стесняться? — заключил сенатор.

Также в интервью NEWS.ru Климов рассказал, что он подразумевает под понятием «пятая колонна», которой он предложил противодействовать. По его словам, предателем российской нации может являться гражданин России, который наносит вред государству изнутри и делает это сознательно. Он уверен, что иностранец не может стать предателем, потому что он — просто враг.