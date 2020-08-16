Цепкало заявил об отсутствии угроз его семье во время пересечения границы

https://static.news.ru/photo/305ce4be-df9a-11ea-8c9b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: Валерий Цепкало/vk.com

Бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил журналистам, что на российско-украинской границе его семья не получала угроз, просто долго проверяли документы. Политик отметил, что родственники сейчас с ним в Киеве.

Их просто продержали очень долго, но отпустили <...> Мы сейчас вместе, слава богу. [Жена и дети] только приехали, — цитирует политика РИА Новости.

В отношении Цепкало в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным СМИ, в России его объявили в международный розыск.

Цепкало покинул Белоруссию после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах (по версии Центризбиркома многие подписи его сторонников были бракованными) и ареста двух других оппозиционных политиков — Сергея Тихановского (обвинили в организации беспорядков) и Виктора Бабарико (обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег). Накануне стало известно, что семья несостоявшегося претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Цепкало добавил, что собирается с семьёй переехать с Украины в Польшу. Он также не исключает, что отправится вместе с женой и детьми в Вильнюс (Литва). У Цепкало два сына и супруга Вероника.

Белорусские власти стремятся к эскалации ситуации в стране и намерены спровоцировать столкновения людей на улицах, чтобы обвинить в этом участников протестов. Такие подозрения прозвучали в оппозиционных интернет-сообществах в преддверии анонсированного митинга в поддержку президента страны Александра Лукашенко, который должен состояться в Минске.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые несколько дней протесты жёстко подавлялись силовиками. Множество протестующих были избиты, есть раненые. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что сторонников президента также ждут на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и в других точках столицы.