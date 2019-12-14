Специалисты Национального центра управления обороной России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле просчитали ход развития событий в этой стране. Также они предсказали переворот в Боливии и беспорядки в Гонконге.
Для этого были использованы данные разведки, мониторинга информационного пространства, а также моделирование на суперкомпьютере. Об этом рассказал руководитель одной из дежурных смен НЦУО генерал Игорь Христофоров в программе «Военная приёмка» в эфире телеканала «Звезда».
Это же не просто прогноз, это выстраивается модель, а модель предусматривает не только определение этих горячих мест, но и вырабатывает механизм реагирования с учётом тех ошибок, которые были допущены тогда, чтобы их не допустить сейчас, — пояснил министр обороны Сергей Шойгу возможности Национального центра.
Беспорядки в Венесуэле начались на фоне упадка экономики и после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан
20 октября победу на президентских выборах одержал действовавший на тот момент глава государства Эво Моралес. Его соперник экс-лидер страны Карлос Меса не признал победу оппонента. 10 ноября Моралес объявил об отставке, охарактеризовав ситуацию как госпереворот, и вскоре покинул страну. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, писал NEWS.ru.
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