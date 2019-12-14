https://static.news.ru/photo/45b10184-1f28-11ea-b483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Национального центра управления обороной России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле просчитали ход развития событий в этой стране. Также они предсказали переворот в Боливии и беспорядки в Гонконге.

Для этого были использованы данные разведки, мониторинга информационного пространства, а также моделирование на суперкомпьютере. Об этом рассказал руководитель одной из дежурных смен НЦУО генерал Игорь Христофоров в программе «Военная приёмка» в эфире телеканала «Звезда».

Это же не просто прогноз, это выстраивается модель, а модель предусматривает не только определение этих горячих мест, но и вырабатывает механизм реагирования с учётом тех ошибок, которые были допущены тогда, чтобы их не допустить сейчас, — пояснил министр обороны Сергей Шойгу возможности Национального центра.

Беспорядки в Венесуэле начались на фоне упадка экономики и после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом . В Гонконге антиправительственные акции шли всё лето. В них, по данным организаторов, участвовали порядка 1 млн человек. Поводом к массовым выступлениям стал законопроект об экстрадиции. Независимость от материкового Китая гарантирована ему до 2047 года. Обсуждаемые ранее поправки позволили бы выдавать подозреваемых на материк.

20 октября победу на президентских выборах одержал действовавший на тот момент глава государства Эво Моралес. Его соперник экс-лидер страны Карлос Меса не признал победу оппонента. 10 ноября Моралес объявил об отставке, охарактеризовав ситуацию как госпереворот, и вскоре покинул страну. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, писал NEWS.ru.