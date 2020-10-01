Центр Гамалеи предложил помощь заболевшему Трампу

https://static.news.ru/photo/b98542c0-0495-11eb-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Готовность помочь заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В этом центре была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь, — сообщил РИА Новости Гинцбург.

Глава центра Гамалеи посоветовал привиться вакциной «Спутник V» и американскому лидеру, и его коллегам.

Как писал NEWS.ru, скорейшего и лёгкого выздоровления пожелал Дональду Трампу официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Дональд и Мелания Трамп получили положительные результаты тестов на COVID-19. Они намерены «немедленно начать карантин и процесс выздоровления». Лечащий врач Трампа Шон Конли отмечает, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения. Отмечается, что в графике Трампа отменены все встречи и поездки на пятницу, он примет участие только в телефонной конференции, посвящённой помощи пожилым людям. Ранее в расписании президента числились 14 мероприятий, в том числе встреча с избирателями во Флориде.