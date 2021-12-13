Цена газа в Европе впервые с октября превысила $1350 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на биржевых торгах 13 декабря превысила отметку в $1350 за 1 тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Этот коэффициент стал максимальным с начала октября — тогда цена выросла почти до $2000 за тысячу кубометров. В ноябре цены на газ упали почти вдвое.

Скачок цен на газ произошёл на фоне заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток — 2» не может быть введён в эксплуатацию, так как он не соответствует европейским правилам, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. Сейчас потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по нынешним ценам они не могут.

Ранее инвестиционный директор Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что Европу ждёт энергетический кризис, невиданный с 1973 года. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, некоторым странам грозит энергетическая блокада. Это отразится в том числе и на нефтяных и газовых ценах, которые резко вырастут. На фоне этой ситуации рядовым потребителям грозят плановые веерные отключения, а некоторые страны, в первую очередь богатые, могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы.