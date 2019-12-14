https://static.news.ru/photo/61c2db3c-1f27-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Пьер Вимон Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпосланник президента Франции по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым во время визита в Москву. Переговоры прошли на минувшей неделе, их детали не известны.

О факте встречи сообщает газета «Журналь дю диманш». Перед тем как отправиться в Москву, Вимон посетил Берлин и Брюссель. Поездка французского дипломата несколько раз анонсировалась на брифингах в Елисейском дворце, при этом детали не уточнялись.

Ранее представитель администрации французского лидера сообщил, что во время поездки в Москву Вимон должен способствовать построению «структурированного диалога, тема за темой». Таким образом он ответил на вопрос о возможности расширения НАТО, учитывая заявления Киева о расширении сотрудничества с НАТО. Этот вопрос члены альянса планировали обсуждать на саммите 3 — 4 декабря в Лондоне.

3 декабря президент Владимир Путин в Сочи на совещании, посвящённом развитию Военно-морского флота, заявил, что приближение НАТО к российским границам представляет угрозу безопасности страны. Он подчеркнул, что в момент создания Альянса в его состав входило 12 государств. Сейчас их количество увеличилось до 29, а совокупные военные расходы составляют более 70% от общемирового объёма трат на эти цели.

Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом, чтобы общими усилиями противодействовать реальным угрозам, в том числе международному терроризму и локальным вооружённым конфликтам. Однако после 2008 года сотрудничество было фактически свёрнуто, напомнил Путин. Вместе с тем он выразил надежду, что интересы общей безопасности и мирного будущего всё-таки возобладают, писал NEWS.ru.