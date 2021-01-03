Цеков: заявления о пересмотре границ между РФ и Эстонией недопустимы

https://static.news.ru/photo/49779138-4da9-11eb-876d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Изменение послевоенных границ между Российской Федерацией и Эстонией невозможно, а подобные заявления не способствуют улучшению отношений между странами. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Изменение границ между РФ и Эстонией невозможно. Об этом говорится и в Конституции России. В соответствии с внесёнными изменениями, отторжение российской территории недопустимо, — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, так как они не способствуют улучшению отношений с Россией. Цеков считает, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки РФ, и это должны понимать все.

Инициативу о пересмотре границ представитель Совета Федерации охарактеризовал как способ «заявить о себе».

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать.

Между двумя государствами до сих пор нет юридически оформленной границы. Соответствующие договоры о сухопутном и морском разграничении были подписаны в 2014 году руководителями МИД обеих стран, однако парламент Эстонии до сих пор не ратифицировал документы, писал NEWS.ru.