Бывший судья прокомментировал дело о госизмене основателя Group-IB Сачкова

Федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин прокомментировал ход уголовного дела о госизмене основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова. По его словам, многое зависит от степени открытости процесса, меры пресечения для обвиняемого, а также от заявлений защиты и прокурора. Об этом пишет Lenta.ru.

Даже если в деле Сачкова есть тайна следствия, адвокат может рассказать о нарушениях, допущенных следователем или судом. Вообще механизмы для того, чтобы не допускать нарушения в делах о госизмене, в России есть. Главное, чтобы они работали, — подчеркнул Пашин.

Гендиректора компании Илью Сачкова арестовали в Москве 29 сентября. Накануне в офисе организации прошли обыски. На данный момент известно, что Сачков арестован до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Сам он не признаёт вину в государственной измене, как и факт сотрудничества с разведкой иностранных государств.



Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак. Компания сотрудничает с ЦИБ ФСБ, а также с Интерполом, Европолом и ОБСЕ



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