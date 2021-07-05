Бывший советник Путина Клименко собирается на выборы в Госдуму

Герман Клименко, бывший советник президента Владимира Путина, значится в списке Российской партии свободы и справедливости на выборы в Госдуму. Возглавляет список кандидатов партии журналист Максим Шевченко, сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, вышеуказанная партия объявила имена лидеров федерального списка на выборах в законодательный орган страны. В список также входят депутат Московской городской думы Елена Шувалова, историк Дамир Исхаков, общественник Максим Шингаркин и другие.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Владимир Путин освободил от должности советника президента по Интернету Германа Клименко и не включил его в состав новой администрации. Бывший советник президента планировал развивать проекты в сфере цифровой медицины.