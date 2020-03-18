https://static.news.ru/photo/d979bcd8-68f9-11ea-8487-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.

Я рождён для препятствий и победы над ними. И поэтому я справлюсь со всеми препятствиями, если буду приглашён, и приеду, чтобы там присутствовать и почтить эту важную дату – огромные жертвы и Победу, — заявил Валенса в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что последний раз посещал Россию около полугода назад. Его приглашал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался приезжать на празднование 75-летия Победы. Неизвестно, будут ли присутствовать на праздновании кто-либо из высокопоставленных политиков Белого дома.

NEWS.ru писал, что руководители стран НАТО обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц, и если да, то кого.