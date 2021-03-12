Бывший премьер Украины Азаров назвал реального хозяина страны

https://static.news.ru/photo/5182c6e0-83d7-11eb-8e08-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: Николай Азаров/vk.com

Реальными хозяевами Украины являются американцы. Такое мнение озвучил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, события 2014 года, когда в стране вооружённым способом произошла смена власти, фактически были срежиссированы США и Великобританией. Штаб переворота находился в американском посольстве, а англичан он назвал «большими специалистами в этом плане».

Привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против [Виктора] Януковича, — заявил экс-премьер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что сценарий разработали еще во время «оранжевой революции» 2004–2005 годов, когда шла борьба за президентское кресло между Януковичем и его соперником Виктором Ющенко. Тогда после массового народного противостояния победу одержал Ющенко, хотя поначалу лидировал Янукович, ставший главой государства в 2010 году и смещённый в 2014, когда к власти пришёл Пётр Порошенко.

Последние события привели к расколу внутри страны, образованию самопровозглашённых республик Донбасса и переходу Крыма под российскую юрисдикцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Азаров признался, что бывший Янукович отправил его в отставку по совету Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США в команде Барака Обамы. Примечательно, что уволили главу кабмина в конце января 2014 года, когда на улицах Киева уже шли протестные акции с требованием смены власти в стране.